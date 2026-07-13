Einmal wieder mit offenen Augen durch den eigenen Heimatort gehen und besonders schöne Ecken (wieder-) entdecken, anderen mit Fotos zeigen, wo es sich in der Brunnenstadt besonders lohnt, genau hinzuschauen – dazu soll der Foto-Wettbewerb alle Interessenten animieren. „Jeder sieht unseren Ort ein bisschen anders“, betonen die Organisatoren. „Ob Lieblingsplatz, versteckter Winkel, beeindruckende Natur, besondere Gebäude oder ein Schnappschuss, der einfach typisch Steinach ist – wir möchten deine Perspektive sehen!“, heißt es in dem Aufruf. Also Fotoapparat oder Handy schnappen und los geht’s. Die Hoffnung der BI-Mitglieder ist, dass möglichst viele ihren ganz besonderen Blick auf Steinach ins Visier nehmen, frei nach dem Motto „Unnä Stänich durch deina Achn“ – für Nicht-Steinacher: „Unser Steinach durch deine Augen“.