Steinach: Zeugenaufruf nach möglichem Motorrad-Diebstahl

Anwohner sehen männliche Person

Die Polizeiinspektion Sonneberg übernahm die Ermittlungen. „Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde bekannt, dass das Motorrad der Marke Kawasaki, Farbe Grün, augenscheinlich in den Morgenstunden aus einer Garage in der Sonneberger Straße in Steinach entwendet wurde“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Dabei sahen Anwohner, wie eine unbekannte männliche Person mit dem Motorrad in Richtung Sonneberg weggefahren sein soll. Die Person wird als ältere männliche Person, bärtig mit normaler Körpergröße beschrieben.