Steinach Zeugenaufruf nach möglichem Motorrad-Diebstahl

Im Landkreis Sonneberg ist ein Motorrad gefunden worden, das möglicherweise gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

 
Steinach: Zeugenaufruf nach möglichem Motorrad-Diebstahl
Die Polizeiinspektion Sonneberg ermittelt und sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde die Polizei über Notruf darüber in Kenntnis gesetzt, dass zwischen Blechhammer und Steinach im Landkreis Sonneberg ein möglicherweise gestohlenes Motorrad aufgefunden wurde.

Anwohner sehen männliche Person

Die Polizeiinspektion Sonneberg übernahm die Ermittlungen. „Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde bekannt, dass das Motorrad der Marke Kawasaki, Farbe Grün, augenscheinlich in den Morgenstunden aus einer Garage in der Sonneberger Straße in Steinach entwendet wurde“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Dabei sahen Anwohner, wie eine unbekannte männliche Person mit dem Motorrad in Richtung Sonneberg weggefahren sein soll. Die Person wird als ältere männliche Person, bärtig mit normaler Körpergröße beschrieben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Täter oder das Motorrad gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0241673/2025 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.