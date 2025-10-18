„Lauschner Knölla müssn’s sei“, behaupten die Bewohner der Glasstadt Lauscha seit Jahrzehnten musikalisch. Klöße scheinen aber auch den Nachbarn in Steinach am Herzen zu liegen. Jedenfalls war der Klöß-Workshop, der zweite seiner Art, den das „Perspektiv-Reich“ unlängst im Vereinshaus „Reich“ veranstaltete, sehr gut besucht und ein voller Erfolg. 15 Teilnehmer – sowohl aus Steinach als auch aus Sonneberg, Norwegen, Namibia und Madagaskar – ließen sich von Gudrun Hayn fast vier Stunden lang in die Kunst der Kloßzubereitung einweihen, und das keineswegs nur in der Theorie.
Steinach Wo Afrika den Kloß übt
Doris Hein 18.10.2025 - 06:00 Uhr