„Lauschner Knölla müssn’s sei“, behaupten die Bewohner der Glasstadt Lauscha seit Jahrzehnten musikalisch. Klöße scheinen aber auch den Nachbarn in Steinach am Herzen zu liegen. Jedenfalls war der Klöß-Workshop, der zweite seiner Art, den das „Perspektiv-Reich“ unlängst im Vereinshaus „Reich“ veranstaltete, sehr gut besucht und ein voller Erfolg. 15 Teilnehmer – sowohl aus Steinach als auch aus Sonneberg, Norwegen, Namibia und Madagaskar – ließen sich von Gudrun Hayn fast vier Stunden lang in die Kunst der Kloßzubereitung einweihen, und das keineswegs nur in der Theorie.