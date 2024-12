Steinach: Wintersportler üben sich in Geduld

Ergiebige Schneefälle haben die Höhenlagen des Landkreises am vierten Adventssonntag ordentlich durchgeweißelt. Auch für das Fellbergplateau ließ sich somit eine mittlere Schneehöhe von 13 Zentimeter vermelden, äußerte am Montag Mirko Jakob, Betriebsleiter der Skiarena Silbersattel. Für einen Start in die Wintersportsaison in Thüringens größtem alpinen Skigebiet reicht dieser Belag dennoch bisher nicht aus. „Entweder es kommen noch 20 Zentimeter Naturschnee dazu. Oder es muss so kalt werden, dass wir Kunstschnee produzieren können.“