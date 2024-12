Die Skiarena Silbersattel ist mit acht Abfahrtsstrecken das größte alpine Thüringer Skigebiet. Eigentlich sollte die Saison am Freitag auf dem Fellberg beginnen. In Oberhof wedelten Skifahrer bereits den Fallbachhang herunter. In Thüringen stehen in dieser Wintersaison wieder rund 20 Liftanlagen für die alpine Abfahrt bereit.