Eine freischwebende Fichte prägte am Dienstagmorgen das Bild in Steinach. Dabei wurde in der Bürgerstraße ein Weihnachtsbaum versandfertig gemacht für einen neuen, deutlich zentraleren Stellplatz. Nach dem Einschlag auf dem Grundstück von Axel Roßbach ging’s huckepack bzw. per Kranausleger direkt zum Markt, wo das gute Stück nun den Blickfang auf die bevorstehende Adventszeit macht. Auf knapp 20 Meter Höhe hatte es der nadelige Geselle in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten gebracht. Weil die Fichte allerdings den Bewohnern des Talstraßenblocks so allmählich die gute Aussicht verschattete, einigte sich Axel Roßbach mit seinem Nachbarn Rico Leipold, den Baum der Brunnenstadt zu schenken.