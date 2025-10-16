„Nein, es sind leider keine Plätze mehr frei“, hieß es für Interessenten schon Wochen vor dem Event. Das Miteinander von Mundart und Musik, das sich über viele Jahre unter der Regie der Steinacher Mundartkoryphäe Hella Reißenberger zum echten Highlight im kulturellen Leben in der Brunnenstadt gemausert hatte, war auch heuer, zur mittlerweile 17. Ausgabe, wieder äußerst gefragt und der Saal bei Wirt Werner Leib bis auf den allerletzten Platz – und darüber hinaus – gefüllt.