Für Donnerstag, 15. Oktober um 19 Uhr lädt der Museumsverein Schieferbergbau im Rahmen seiner traditionellen Vortragsreihe wieder in den Gasthof „Zum Goldenen Anker“ in Steinach ein. Auf der Tagesordnung stehen diesmal Wandverkleidungen aus Schiefer, die der Steinacher Schieferdeckermeister Karl Kaiser im rund 350 Kilometer entfernten Esslingen am Neckar angebracht hatte. Der Handwerker, mit vollem Namen Georg Philipp Karl Kaiser, wurde 1857 als Sohn eines Bergmanns in Steinach geboren, das damals zu Sachsen-Meiningen gehörte. Seine Vorfahren waren im 18. Jahrhundert in das Südthüringer Städtchen gekommen.