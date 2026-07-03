Recht kurzfristig hat sich die Stadt Steinach entschieden doch noch einer Sommersaison auf dem Fellberg Grünes Licht zu geben. Der Zeitraum umspannt dabei die Thüringer und die bayrische Schulferienzeit. „Mal schauen, wer so kommt“, sagt Bürgermeister Udo Bätz (GfS). Einige Neugierige könnten freilich zusammenkommen, die das Bergab über Stock und Stein in Südthüringen reizt. Schließlich ist’s die erste Bike-Saison, bei welcher der nigelnagelneue Sechser-Sessellift als Aufstiegshilfe dient.