Steinach: Von praktischen Rucksäcken bis zum Ergometer

Dank der großen Unterstützung aus der Bevölkerung und ansässiger Firmen konnte sich die Feuerwehr Steinach über zahlreiche Geschenke freuen.
Möglich wurde diese Freude jedoch nicht durch Zauberei, sondern durch die hervorragende Vereinsarbeit im Jahr 2025 sowie durch eine Vielzahl großzügiger Spenden. Dank dieses Engagements konnte der Feuerwehrverein Steinach nach Angaben von Vorstand René Leipold sowohl der Jugendfeuerwehr als auch der Einsatzabteilung einige lang ersehnte Wünsche erfüllen.
Die Nachwuchskräfte durften sich über personalisierte Badetücher und praktische Rucksäcke freuen. Die individuell gestalteten Geschenke stärken nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern sorgen auch bei Ausflügen, Zeltlagern und Übungen für einen einheitlichen Auftritt. so Leipold.
Auch die Einsatzabteilung ging nicht leer aus. Für den Fitnessraum wurde ein hochwertiges Ergometer angeschafft. Viele der Mitglieder nutzen diese zusätzliche Trainingsmöglichkeit, um sich gezielt für den anspruchsvollen Einsatzdienst fit zu halten – insbesondere für Einsätze unter Atemschutz, die eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit erfordern. „Die Investition trägt somit direkt zur Sicherheit unserer Einsatzkräfte und der Bürgerinnen und Bürger bei“, erklärt der Vorstand.
Doch damit nicht genug: Feuerwehr bedeutet nicht nur Einsatz, sondern auch Teamgeist. Gerade bei Veranstaltungen, Festen oder anderen öffentlichen Anlässen präsentiert sich die Wehr gerne als geschlossene Einheit. Aus diesem Grund erhielten die Mitglieder der Einsatzabteilung neue, einheitlich bedruckte Poloshirts, T-Shirts sowie ein Basecap. Der neue Team-Look unterstreicht den Zusammenhalt und sorgt auch außerhalb von Einsätzen für einen professionellen und starken Auftritt.
Der gesamte finanzielle Aufwand in Höhe von rund 5000 Euro war das Ergebnis engagierter Vereinsarbeit und der Unterstützung zahlreicher Sponsoren. „Alle namentlich zu nennen, würde den Rahmen sprengen – dennoch gilt unser herzlicher Dank jedem einzelnen Unterstützer, ob groß oder klein. Für uns sind diese Spenden weit mehr als nur eine finanzielle Hilfe. Sie sind eine wertvolle Anerkennung unserer Arbeit für die Stadt Steinach und ihre Bürgerinnen und Bürger. Dieses Vertrauen und diese Wertschätzung sind für uns Ansporn, auch weiterhin mit vollem Einsatz für die Sicherheit unserer Gemeinschaft da zu sein“, betont René Leipold vom Vorstand des Feuerwehrvereins.