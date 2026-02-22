Steinach: Von praktischen Rucksäcken bis zum Ergometer

Zahlreiche Sponsoren

Der gesamte finanzielle Aufwand in Höhe von rund 5000 Euro war das Ergebnis engagierter Vereinsarbeit und der Unterstützung zahlreicher Sponsoren. „Alle namentlich zu nennen, würde den Rahmen sprengen – dennoch gilt unser herzlicher Dank jedem einzelnen Unterstützer, ob groß oder klein. Für uns sind diese Spenden weit mehr als nur eine finanzielle Hilfe. Sie sind eine wertvolle Anerkennung unserer Arbeit für die Stadt Steinach und ihre Bürgerinnen und Bürger. Dieses Vertrauen und diese Wertschätzung sind für uns Ansporn, auch weiterhin mit vollem Einsatz für die Sicherheit unserer Gemeinschaft da zu sein“, betont René Leipold vom Vorstand des Feuerwehrvereins.