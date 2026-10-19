Wer Handwerker sehen will? Kann Glück in Kinderliederbüchern haben. Dort wird die hierzulande zunehmend bedrohte Job-Gattung fleißig besungen, wechseln sich die Gewerke in den Strophen munter ab. Im richtigen Leben hingegen? Ist man bei der Handwerkersuche dieser Tage gut aufgehoben in Steinach. Hier tummeln sich Lauschas Malermeister Stephan Hein, Elektro-Grams aus Blechhammer und die Tischlerei Weigand aus Scheibe-Alsbach, allesamt in Bewegung gesetzt vom Schulverwaltungsamt im Landratsamt, um die Staatliche Gemeinschaftsschule „Nordschule“ beim Brandschutz nachzurüsten.