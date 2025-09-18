Wer will fleißige Stahlweber seh’n? Der war am Mittwoch gut bedient in der Skiarena Silbersattel. Die Enden des neun Tonnen schwere Seils, das künftig ein vielfaches seines Gewichts zwischen Berg- und Mittelstation der Skiarena Silbersattel tragen wird, ist am 17. September von Experten der Hersteller-Firma Doppelmayr zusammengefügt worden. Ein halbes Dutzend Einzelstränge – so genannte Litzen – wurden dabei auf einer Länge von 31 Metern spiralförmig um einen Kern geflochten. Bei dieser Seilspleißung entsteht letztlich eine endlose Seilverbindung, die später der steten Belastung beim Bergauf von Skifahrern im Winter und Rad-Ausflüglern im Sommer sicher standhält.