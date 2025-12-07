Steinach: Rettung aus luftiger Höhe

Foto: Bergwacht

Im Zuge der Übung wurden die vermeintlich festsitzenden Skifahrer – als Statisten halfen Mitarbeiter der Stadt aus – per Gurt und Sicherungsleine abgeseilt. Alles in allem brauchte es gut 20 Minuten, bis der Erste wieder am Boden war. Getestet wurde sowohl die Ausrüstung der Bergwacht, wie auch jene, die der Betrieb vorhält für ein mögliches Blackout-Szenario. „Eine schöne Anlage mit ordentlich Tempo“, lobte Lutter nach seiner persönlichen Bergauf-Premiere im Lift. Dass es für Besucher zu einer Hängepartie in luftiger Höhe kommen kann, darf als unwahrscheinlich gelten. Zumindest in den vergangenen Jahrzehnten war es dem Personal vor Ort noch jedes Mal gelungen, bei muckender Technik Wintersportler wohlbehalten – und ohne ein Abseilen – nach unten zu bringen.