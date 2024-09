Dass sich da ein Beschwerdegewitter zu entladen droht, hatte Udo Bätz (GfS) auf dem Schirm als er am frühen Donnerstagabend ein halbes Dutzend Gäste zur Bürgerfragestunde eingangs der Stadtratssitzung willkommen hieß. Er freue sich über die Beteiligung – „noch“, fügte er mit einem Schmunzeln an. Tatsächlich entwickelte sich Punkt 1 der Tagesordnung hernach zur gut einstündigen Aussprache. Die Anwohner von Sonneberger und Kirchstraße schilderten Stadtchef und Stadträten dabei recht drastisch ihren Kummer mit dem Baggertreiben vor der Haustür. Das hatte zwar schon im Herbst vergangenen Jahres begonnen und sich nach der Winterpause fortgesetzt. Doch der Anlass, der jetzt den Funken durchzünden ließ? Ist gesetzt mit den Markierungen dessen, was einmal nach Fertigstellung Straße und was Gehsteig sein soll. „Das Kind sitzt am Brunnenrand. Hineingefallen ist es noch nicht“, äußerte ein Anliegerin. Verbunden mit der Hoffnung, die Stadt möge das Schlimmste auf den letzten Pfiff verhindern, solange es dieser Tage eben noch machbar ist.