Zum Oldtimertreffen laden vom Samstag, 30. Mai, 10 Uhr, bis Sonntag, 31. Mai, 14 Uhr, die Oldtimerfreunde Föritztal und Riko Leipold, Inhaber des Steinacher Technik- und Nostalgiemuseums, an und in die Schiefergrum in der Brunnenstadt ein. Platz ist ausreichend vorhanden. Willkommen sind deshalb alle Fahrzeuge, unabhängig vom Baujahr, Zweiräder ebenso wie Pkw oder Lkw, informiert Organisator Norbert Saalfeld vom gastgebenden Föritztaler Verein. Dieser möchte die einst traditionellen Treffen langsam wieder zum Leben erwecken und hofft deshalb auf zahlreiche Teilnehmer aus nah und fern. Natürlich kann auch das Museum besichtigt werden – eine Ausstellung, die bei allen Fahrzeugliebhabern bestimmt die Herzen höher schlagen lässt. Am Samstag ist eine Disco geplant, am Sonntag soll es einen Frühschoppen geben, je nach Wetterlage auf dem Freigelände oder im Saal. Für Speis und Trank ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt. Für weitere Infos oder Kloßbestellungen erreicht man Saalfeld unter Tel. (0163) 6 72 77 22.