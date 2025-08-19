Steinach, die Stadt der Lebensart und des Sports, der Skifahrer und Hundefreunde, Bierbader und – alljährlich am Kirmesmontag – immer auch Heimstatt der Heulsusen. Zu Blechbläserklängen im Grundton Moll und gemessenen Schrittes langte die Trauergemeinschaft pünktlich um 16 Uhr im Biergarten an. Im Mittelpunkt des Trosses: Der Efeu-umrankte Holzkarren, in dem aufgebahrt die Kirmes-Leiche lag – hinweggerafft von den Mühen der vergangenen vier Feier-Tage.