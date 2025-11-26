Ab 1998 hatte die Gruppe „Kantholz“ exakt 100 Mal zum Sänger-und Musikantenstammtisch nach Neuhaus am Rennweg eingeladen und mit ihren Liedern nicht nur das Stammpublikum begeistert. Im Juni vergangenen Jahres hatten sich die Musiker dann von ihren Fans verabschiedet. „Nicht für immer“, wie es dabei hieß, denn wer einmal Musiker gewesen sei, der bleibe es sein Leben lang. Doch den Umfang ihrer Darbietungen wollten Dieter Hoffmann, Reinhard Hofmann, Peter Lautenschläger, Alfons Wimmer und Edelgard Ehrhardt künftig reduzieren und nicht mehr als Verein, sondern eher sporadisch agieren.