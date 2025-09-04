 
Steinach Mundart und Musik beim Werner

Doris Hein

„Zum 17. Stänicher Mundoart-Omd mit Musik ledd dä Arbätskräs Mundoart Südthüringa in dä Stänich ei“, heißt es aus der Runde der Mundartbewahrer.

 
Steinach: Mundart und Musik beim Werner
Mit dabei: Die Neuhäuser Blasmusik. Foto: Doris Hein

Oder zu gut Hochdeutsch: Am Samstag, 11. Oktober, geht ab 19 Uhr die traditionelle Veranstaltung „Mundart und Musik“ im Gasthaus „Zum Goldenen Anker“ in die nächste Runde. Bereits zum 17. Mal laden Mitglieder des Arbeitskreises Mundart zu lustigen Geschichten ein, bei denen natürlich jeder der Autoren seinen heimischen Zungenschlag präsentiert. Mit von der Partie sind diesmal Renate Röther, Gustav Luthardt, Regina Metzler, Emil Sesselmann und Josefine Söllner. „Es wärd widder a fatzn Omd“, versprechen die Akteure. Und dazu tragen natürlich auch wieder die Musiker vom Musikverein Neuhaus-Schierschnitz unter der bewährten Leitung von Roberto Kämpf mit zünfticha Blousmusik bei.

Nach der Werbung weiterlesen

Erfahrungsgemäß sollte man sich also sputen, um sich rechtzeitig Karten für das beliebte Event zu sichern. Die gibt es, wie gewohnt, beim Wirt Werner Leib unter Tel. (036762) 32760.

„ Es gibbt fei aach wos Gutts zä Assn“, betonen die Organisatoren und freuen sich schon auf viele Gäste. Oder, wie die Steinacher sagen würden: Mundoartleut, Musiker un Wertsleut frän sich, wenn viel Leut kumma.