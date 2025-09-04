Steinach: Mundart und Musik beim Werner

Oder zu gut Hochdeutsch: Am Samstag, 11. Oktober, geht ab 19 Uhr die traditionelle Veranstaltung „Mundart und Musik“ im Gasthaus „Zum Goldenen Anker“ in die nächste Runde. Bereits zum 17. Mal laden Mitglieder des Arbeitskreises Mundart zu lustigen Geschichten ein, bei denen natürlich jeder der Autoren seinen heimischen Zungenschlag präsentiert. Mit von der Partie sind diesmal Renate Röther, Gustav Luthardt, Regina Metzler, Emil Sesselmann und Josefine Söllner. „Es wärd widder a fatzn Omd“, versprechen die Akteure. Und dazu tragen natürlich auch wieder die Musiker vom Musikverein Neuhaus-Schierschnitz unter der bewährten Leitung von Roberto Kämpf mit zünfticha Blousmusik bei.