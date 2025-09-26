In der vergangenen Woche drehte sich an der Südschule Steinach (Landkreis Sonneberg) alles um die Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und gesunde Lebensweise. Durch das bundesweit angebotene Projekt „Gesunde Erde – Gesunde Kinder“ stand bereits vielfältiges Material zur Verfügung, welches die Südschule zum Anlass nahm, eine abwechslungsreiche Projektwoche auszurichten. Den Schülern wurde so auf anschauliche und kreative Weise vermittelt, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit unserem Planeten ist.