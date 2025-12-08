Wer abends durch Steinach fährt, ist momentan gut beraten, wenn er die Straße am Markt vorbei wählt anstelle der üblichen Ortsdurchfahrt. Denn den Weihnachtsbaum, der den Steinacher Marktplatz schmückt, sollte man einfach gesehen haben, und natürlich ist er besonders schön anzuschauen, wenn die Lichterketten leuchten. Gesponsert hat das zehn Meter hohe Prachtexemplar diesmal Burkhardt Hess vom Steinbächlein. Geschmückt wurde er in bewährter Weise von den Bauhofmitarbeitern, die auch die Hütten für den Griffelmarkt aufgebaut haben.