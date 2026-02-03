Steinach/Lauscha: Kinderfasching vielerorts

Früh übt sich, was ein echter Faschingsnarr werden will. Möglichkeiten dazu gibt es in den kommenden Tagen reichlich.
Faschingspartys für kleine Narren stehen dieser Tage überall im Landkreis auf der Tagesordnung. Dabei hat jede ihren ganz besonderen Reiz.
Früh übt sich, was ein echter Faschingsnarr werden will. Möglichkeiten dazu gibt es in den kommenden Tagen reichlich.
Nach der Werbung weiterlesen
In Steinach wird am Samstag, 14. Februar, im Vereinshaus „Reich“ gefeiert. Die Party wird von Erzieherinnen und dem Förderverein des Awo-Kindergartens „Villa Sonnenschein“ organisiert und durchgeführt. Das närrische Treiben beginnt um 14 Uhr und ist bis 17 Uhr geplant. Es werden drei Euro Eintritt erhoben. Auf dem Programm stehen neben viel Musik auch lustige Spiele und natürlich gibt es Speis und Trank zur Stärkung.
Ganz ohne Reservierung von Eintrittskarten können Groß und Klein am Sonntag, 15. Februar, zum traditionellen Kinderfasching des Lauschaer Carnevalvereins ins Kulturhaus der Glasstadt kommen. Die närrische Veranstaltung läuft von 14 bis 17 Uhr.
Muttis und Vatis, Omas und Opas können bei Kaffee und Krapfen entspannen, während die Kleinen im Saal bei Musik, Tanz und Spielen viel Spaß haben. Dafür sorgen unter anderem die Bademeister mit der großen Rutsche. Mit von der Partie sind aber auch die „Partymäuse“ Kim Langhammer, Victoria Weigelt, Lisa Müller-Litz, Pia Zeiser und Alexa Böhm, die den Mädchen und Jungen mit abwechslungsreichen Mitmachaktionen kurzweilige Unterhaltung garantieren. Die Kindertanzgruppe des LCV und die Roten Funken warten mit Kostproben ihres tänzerischen Könnens auf.
Und natürlich gibt es auch wieder Preise auf die Nummern der Eintrittskarten ganz nach dem Motto „Jedes Ticket gewinnt“.
Im Neuhäuser Ortsteil Piesau finden die Faschingsveranstaltungen traditionell im Saal vom „Thüringer Wald“ statt. So auch diesmal. Für die Kinder geht es am Nachmittag um 14 Uhr los. Die Organisatoren haben sich viele lustige Spiele für die Steppkes überlegt, sodass die Zeit wie im Flug vergehen wird. Am Abend ist dann ab 20 Uhr die Reihe an den großen Narren...
Das Team des Schaubergwerkes Morassina in Schmiedefeld hat sich für die Thüringer Winterferien ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. Dazu gehört am Dienstag, 17. Februar, 14.45 Uhr ein Faschingsumzug durch das Schaubergwerk für Groß und Klein. Kostüme sind gern gesehen, aber keine Pflicht. Bei Rückfragen kann man sich unter Tel. (036701) 61577 an das Team der Einrichtung wenden.