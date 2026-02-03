Steinach/Lauscha: Kinderfasching vielerorts

Muttis und Vatis, Omas und Opas können bei Kaffee und Krapfen entspannen, während die Kleinen im Saal bei Musik, Tanz und Spielen viel Spaß haben. Dafür sorgen unter anderem die Bademeister mit der großen Rutsche. Mit von der Partie sind aber auch die „Partymäuse“ Kim Langhammer, Victoria Weigelt, Lisa Müller-Litz, Pia Zeiser und Alexa Böhm, die den Mädchen und Jungen mit abwechslungsreichen Mitmachaktionen kurzweilige Unterhaltung garantieren. Die Kindertanzgruppe des LCV und die Roten Funken warten mit Kostproben ihres tänzerischen Könnens auf.