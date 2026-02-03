Farbenfroh sieht es aus, schon auf den ersten Blick – das Haus EKKStein in Jena Lobeda. Als ob es zum Spielen in eine Welt fernab von Problemen und Stress einladen möchte. Und genau genommen ist das auch der Zweck des Gebäudes am Rande des Geländes vom Jenaer Uni-Klinikum. Hier finden Familien, die mit der Nachricht konfrontiert wurden „Ihr Kind hat Krebs“ vielfältige Hilfe und Unterstützung jenseits der medizinischen Behandlung. Daher auch der Name: EKK steht für „Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e.V.“.