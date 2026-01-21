 
Steinach Kunterbunte Angebote für jedermann

Doris Hein

Mit reichlich Perspektiven fürs kommende halbe Jahr wartet die Steinacher Begegnungsstätte „Perspektiv-Reich“ in der Kirchstraße auf.

Steinach: Kunterbunte Angebote für jedermann
Annika Peterhänsel und Diana Murawa sind mit kreativen Ideen und Spaß dabei. Foto: dh

Seit der Auftaktveranstaltung im November 2024 hat sich im Steinacher Perspektiv-Reich eine Menge getan. Auch im vergangenen Jahr haben die Organisatoren in der Steinacher Begegnungsstätte vielfältige Veranstaltungen auf die Beine gestellt, die samt und sonders auf gute Resonanz bei Jung und Alt in der Brunnenstadt und darüber hinaus stießen. Insgesamt 14 Mal standen Workshops und Vorträge, ein Kochkurs und wiederholte Beteiligungen an Events der Stadt Steinach auf dem Programm. Etwa beim Tag der Steinacher oder dem Griffelmarkt sowie am Tag des offenen Denkmals, als das Perspektiv-Reich mit Kreativ-Angeboten am Schiefermuseum aufwartete, sowie beim Sommerfest von Ulrich Göhring auf dem Steinacher Marktplatz.



Unter dem Motto „Wissen teilen – Tradition bewahren“ fand dieser Tage bereits ein sehr gut besuchter Workshop statt, bei dem Quirle aus Weihnachtsbaumspitzen geschnitzt wurden. Zu deren praktischer Nutzung soll es in wenigen Wochen die dritte Auflage einer Kloß-Party geben, bei der die leckeren Kartoffelprodukte natürlich gemeinsam selbst gefertigt werden, wahrscheinlich am 6. März.

Am 19. Februar soll das „Kreativ-Reich“ eröffnet werden, ein offener Basteltreff, bei dem die Begegnungsstätte an jedem dritten Donnerstag im Monat für alle kreativen Menschen jeweils ab 15 Uhr offen steht.

Eine neue Zusammenarbeit wird es mit „Mines Nadelzauber“ geben. Jasmin Freytag aus Sonneberg, die über ihre Website bereits Näh- und Kreativ-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene anbietet, hat sich bereit erklärt, in der Steinacher Begegnungsstätte im April einen Nähworkshop für erwachsene Einsteiger durchzuführen. Ebenfalls im April, in den Thüringer Osterferien, wird Mine einen Kurs für Kinder zum Nähmaschinen-Führerschein abhalten. Ein weiteres österliches Angebot wird das Osterbasteln am 20. März, 15 Uhr mit Annika Peterhänsel sein.

Ein digitaler Treffpunkt für Interessenten jeden Alters soll von Franziska Schubert ins Leben gerufen werden. Fortgesetzt werden sollen die Spieleabende.

Nach der Begeisterung bei seinem ersten Vortrag mit historischen Fotos wird Jens Murawa alias „Altes Steinach 2.0“ erneut in seinem reichhaltigen Fundus kramen und voraussichtlich im Frühjahr zu einem weiteren Blick in Steinachs Geschichte in Wort und Bild einladen.

Am 7. Mai kommen die Reanimationshelden in die Steinacher Begegnungsstätte und zeigen, wie man auch als Laie in Notfällen helfen kann.

Zusammenarbeit in Form eines Vortrages ist zudem mit der Hütten-Apotheke in Sonneberg-Köppelsdorf angedacht.

Auch mit der vielseitigen Lysien Büchling aus Hasenthal ist eine Kooperation geplant, die verschiedene Themen beinhalten kann.

Ein Mal im Monat soll es künftig ein Kindercafé geben, bei dessen Organisation der Steinacher Kindergarten „Villa Sonnenschein“ den Akteuren um Murawa mit Rat und Tat zur Seite stehen will.

Um öffentlichkeitswirksamer zu agieren, will das Perspektiv-Reich heuer zudem erstmals am Umzug zur Stänichä Kerwa teilnehmen.

Zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und der Vernetzung hat Murawa am 2. Netzwerktreffen beim Flechtwerk Almerswind teilgenommen. So konnten der Internetauftritt auf Instagram und auf www.landflow.de gestartet werden.