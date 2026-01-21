Steinach: Kunterbunte Angebote für jedermann

Seit der Auftaktveranstaltung im November 2024 hat sich im Steinacher Perspektiv-Reich eine Menge getan. Auch im vergangenen Jahr haben die Organisatoren in der Steinacher Begegnungsstätte vielfältige Veranstaltungen auf die Beine gestellt, die samt und sonders auf gute Resonanz bei Jung und Alt in der Brunnenstadt und darüber hinaus stießen. Insgesamt 14 Mal standen Workshops und Vorträge, ein Kochkurs und wiederholte Beteiligungen an Events der Stadt Steinach auf dem Programm. Etwa beim Tag der Steinacher oder dem Griffelmarkt sowie am Tag des offenen Denkmals, als das Perspektiv-Reich mit Kreativ-Angeboten am Schiefermuseum aufwartete, sowie beim Sommerfest von Ulrich Göhring auf dem Steinacher Marktplatz.