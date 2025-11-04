Für die Organisatoren vom Kulturkollektiv Goetheschule war es wieder einmal eine sportliche Herausforderung: Halloween-Party am Donnerstagabend, Abbau und Aufräumen am Freitag, Ausstellungsaufbau am Samstag und am Sonntagnachmittag schließlich Eröffnung der Präsentation von Gemälden und Zeichnungen des Künstlers Dietmar Bäz. Rund ein halbes Hundert äußerst interessierter Besucher konnten Gastgeber und Künstler im Ausstellungsraum begrüßen. Darunter Steinachs Bürgermeister Udo Bäz und seinen Vorgänger Ulrich Kurtz mit Gattin Heide sowie Gäste aus Lauscha und Steinach, aber auch aus Neumannsgrund, Sonneberg und sogar aus dem Berliner Raum.