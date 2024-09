In Steinachs Freibad war am Samstag noch einmal Gelegenheit, eine ordentliche Welle zu schlagen. Der Tauchsportverein, der die Freizeitstätte nach dem Rückzug der Stadt Anfang der Nuller-Jahre seit gut zwei Jahrzehnten in seiner Regie hat, hatte sich den letzten Augusttag ausgeschaut für ein sommerliches Abschlussfest am Beckenrand. „Wobei: Freibad sollen wir ja eigentlich gar nicht sagen“, merkt Vorsitzender Andreas Zapf mit einem Schmunzeln an. Der Begriff sei an Standards und Erwartungen gebunden, sie so im Steinbächlein nicht erfüllt werden können. „Wir sollen es besser Multifunktionsgewässer nennen, hab’ ich mir sagen lassen.“ Sei’s drum: Als etabliertes Kompetenzzentrum für jeglich gut durchfeuchteten Spaß – ob beim Schwimmen, Schnorcheln, Sonnenbaden oder Saunieren – geht das Areal allemal durch.