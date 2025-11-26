Steinach: Kinder warten auf Weihnachtspäckchen

Im vorigen Jahr wurden im Pfarrhaus in Steinach 420 Päckchen und 50 Schulranzen gesammelt. Außerdem konnten viele Projekte in Rumänien unterstützt werden. Das war sehr erfreulich für die Kinder dort, die sich immer sehr auf die Geschenke freuen. Viele Menschen aus unserer Region packten wie jedes Jahr Päckchen, strickten Pullover, Mützen und Schals, spendeten Geld, sammelten Lebensmittel, Süßigkeiten und Pflegeartikel, Schulranzen und Schreibzeug, Spielzeug und Kinderkleidung. „Es ist für mich immer wieder sehr schön zu sehen, wie viele sich an der Aktion beteiligen und sich dazu einladen lassen, Weihnachtsfreude in kleine Schuhkartons zu packen und auf die Reise nach Rumänien zu senden“, erklärte Andreas Eimecke von der Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Steinach. „Und ganz ehrlich, wer schon einmal einen Karton im Wohnzimmer aufgebaut hat und sich dann denkt, da kann ich noch dieses und jenes hineinpacken, der weiß, in welche Vorfreude man verfallen kann.“