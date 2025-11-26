 
  6. Kinder warten auf Weihnachtspäckchen

Steinach Kinder warten auf Weihnachtspäckchen

Auch in diesem Jahr möchte die Kirchgemeinde Steinach vor dem Weihnachtsfest wieder Geschenke für Kinder in Rumänien sammeln.

Steinach: Kinder warten auf Weihnachtspäckchen
Dieses Kind freute sich im vergangenen Jahr über ein Weihnachtspäckchen aus Steinach. Foto: Andreas Eimecke

Im vorigen Jahr wurden im Pfarrhaus in Steinach 420 Päckchen und 50 Schulranzen gesammelt. Außerdem konnten viele Projekte in Rumänien unterstützt werden. Das war sehr erfreulich für die Kinder dort, die sich immer sehr auf die Geschenke freuen. Viele Menschen aus unserer Region packten wie jedes Jahr Päckchen, strickten Pullover, Mützen und Schals, spendeten Geld, sammelten Lebensmittel, Süßigkeiten und Pflegeartikel, Schulranzen und Schreibzeug, Spielzeug und Kinderkleidung. „Es ist für mich immer wieder sehr schön zu sehen, wie viele sich an der Aktion beteiligen und sich dazu einladen lassen, Weihnachtsfreude in kleine Schuhkartons zu packen und auf die Reise nach Rumänien zu senden“, erklärte Andreas Eimecke von der Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Steinach. „Und ganz ehrlich, wer schon einmal einen Karton im Wohnzimmer aufgebaut hat und sich dann denkt, da kann ich noch dieses und jenes hineinpacken, der weiß, in welche Vorfreude man verfallen kann.“

Auch in diesem Jahr warten die Kinder auf die Päckchen, die die Steinacher wieder selbst nach Rumänien bringen und austeilen möchten. Dabei werden sie auch in der Hausaufgabenbetreuung, in der Tagesstätte für behinderte Menschen und im Kindergarten in Nadashd einkehren. In der Hausaufgabenbetreuung ist seit einem Jahr eine Missionarin aus Südkorea beschäftigt, die ihre Gemeinde in der Nähe von Seoul ausgesendet hat. Ascha hat ungarisch gelernt und kann sich gut mit den Kindern unterhalten. Hier wird für die Kinder jeden Tag eine Mahlzeit gekocht und angeboten. Am Nachmittag gibt es Hausaufgabenbetreuung und Beschäftigungen, und im Sommer sind die Kinder zusammen zu einem Zeltlager gefahren. Das konnte alles von Spenden bezahlt werden.

Auch aus der Tagesstätte gibt es gute Nachrichten. Das kleine Zentrum des Vereines „Down Sindrom“ in Silagyceh ist Anlaufpunkt und Ratgeber auch für die Eltern von Menschen mit Behinderung. Hier werden die meist jungen Erwachsenen mit einer Mahlzeit am Tag versorgt und beschäftigt. Eine große Freude haben die Steinacher auch dem Kindergarten in Nadashd gemacht. Die Leiterinnen konnten von dem Geld neue Beschäftigungstische kaufen. Da war die Freude bei den Kindern natürlich groß. .

„Natürlich benötigen wir auch in diesem Jahr wieder Spenden für die Fahrt. Wir bitten Sie deshalb erneut ganz herzlich um Weihnachtspäckchen für die Kinder in Hodod und Umgebung“, so Eimecke.

Die Päckchen sollten eine bunte Mischung enthalten: Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm, Seife, Creme, Kosmetik), Schulsachen (Hefte, Stifte, Spitzer, Malbücher, Radiergummi, Federmappen, Blöcke zum Malen oder Schreiben), Spielsachen (Autos, Plüschtiere, Bälle, Legosteine), Süßigkeiten (Schokolade, Bonbons, Kekse, Gummitiere) und Sonstiges (kleine Kleidungssachen, T-Shirt, Strümpfe, Schal, Haarspangen, Baseball-Mützen, Bilderbücher, Modeschmuck und mehr). Wichtig ist: Nur neue oder neuwertige Sachen verwenden. Päckchen, die noch halb leer sind, bitte offen lassen, damit sie von den Organisatoren fertig gefüllt werden können. Die Geschenke in einen Schuhkarton mit Geschenkpapier packen (am besten Deckel und Schachtel getrennt) und mit einem robusten Band zubinden. Bitte auch ein Schild anbringen, ob es für einen Jungen oder ein Mädchen bestimmt ist, sowie eine Altersangabe.

Wer kein Päckchen packen möchte, kann einfach Süßigkeiten, Kaffee oder eine Salami im Pfarrhaus abgeben. Diese Dinge werden an die Ärmsten extra verteilt. Spenden können auf das Konto der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Steinach eingezahlt oder im Pfarrhaus bis zum 6. Dezember abgegeben werden.

Wer nicht extra nach Steinach fahren will, um seine Geschenke abzuliefern, der kann sich auch in Judenbach beteiligen. Im dortigen Dorfladen steht bis 5. Dezember ein Einkaufswagen mit Spenden für die bedürftigen Kinder in Rumänien. Da heißt es: Waren aussuchen, kaufen und im Einkaufswagen ablegen. Um den Rest kümmert sich das Team des Dorfladens.

In Steinach nehmen Frauen der Gemeinde im Pfarrhaus vom 29. November bis 6. Dezember Pakete entgegen – am Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr.