„Theater, Theater – ihr schenkt uns Applaus, und wir geben alles für euch...“ Was Katja Ebstein schon in den 1980ern sang, hätte auch zum Geschehen auf dem Steinacher Schlosshof gepasst. Dort präsentierten Schülerinnen und Schüler der Südschule ein Theaterstück über die Entstehung ihrer Bildungseinrichtung und begeisterten damit Groß und Klein im Publikum. Der Judenbacher Theaterverein „Schwammastürer“ hatte die Bühne und die erforderliche Technik bereitgestellt, sodass man auch in den hintersten Reihen die Texte der kleinen Laienschauspieler noch gut verstehen konnte.