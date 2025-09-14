Schon vor dem Anpfiff stand die SpVgg Siebleben 06 unter Druck. Nach dem Heimspiel gegen Hildburghausen vor zwei Wochen hatte Trainer Kevin Pfeifer sein Amt niedergelegt. Siebleben fühlte sich in den vergangenen Monaten oft von den Schiedsrichtern benachteiligt; das hinterlässt Spuren. Seit Freitag ist der ehemalige Co Christian Hatzky neuer Chefcoach – unterstützt von Roberto Gomez. Steinach indes setzte am Samstag auf zwei wichtige Rückkehrer: Kapitän Oliver Heublein und Wirbelwind Bastian Leipold waren gut erholt aus dem gemeinsamen Spanien-Urlaub zurück und spielten eine entscheidende Rolle – allen voran Leipold, der einen Glanztag erwischte.