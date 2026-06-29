Den vier Ortseingängen Steinachs steht eine Kunst-Offensive ins Haus. Zur Eröffnung des 20. Bildhauersymposiums am Montag verriet Bürgermeister Udo Bätz (GfS), man habe sich im Kulturausschuss verständigt an prominenter Stelle einen Akzent in Holz setzen zu wollen. Lokalhistorische Besonderheiten und Traditionen sollen demnach die Künstler zu ihren Kunstwerken inspirieren. Und das Ergebnis Steinach-Besuchern ein schöner Hingucker sein.