Der Jahreswechsel darf alljährlich als Kassenknüller durchgehen im Gästegeschäft. „Wir sind ausgebucht“, meldet etwa die „Schöne Aussicht“. Das Dutzend Zimmer im Hotel ist voll belegt. Mehrere Gruppen, zumeist aus Sachsen, vereinzelt aus Südthüringen, haben sich die Brunnenstadt ausgeguckt zum Guten Rutsch in fröhlicher Runde. Ein üppiges Buffet wird aufgefahren. Und dazu der Knothn Willy das Beisammensein mundartlich-musikalisch ausgestalten.