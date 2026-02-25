Ganz gleich, auf welchen Kontinent man schaut: Kriegerische Auseinandersetzungen sind, teils wieder einmal, teils immer noch, an der Tagesordnung. Offenbar haben die Menschen nicht viel aus ihrer Vergangenheit gelernt. Das unsägliche Leid aus dem Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten und damit Hinterbliebenen zu helfen, hinter grausame Familienschicksale zumindest in gewisser Weise einen Punkt setzen zu können, dafür setzt sich Jan Vladař ein. Er kommt aus Pilsen in der Tschechischen Republik, ist Archäologe und Historiker und arbeitet an der Westböhmischen Universität in Pilsen. Sein besonderes Interesse gilt der Geschichte des Luftkriegs von 1939 bis 1945 über seiner Heimatstadt Pilsen und deren Umgebung.