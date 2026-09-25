Die deutsche Autofahrerwelt mag im Moment täglich darüber brüten, wo es zum Hin und Her auf vier Rädern zu welcher Uhrzeit den günstigsten Treibstoff gibt. Ein erster Tankrabatt galt vom 1. Mai bis 30. Juni und reduzierte die Energiesteuer damals um rund 14 Cent je Liter. Seit April gilt ansonsten ununterbrochen die so genannte 12-Uhr-Regel. Eine erneute Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel als kurzfristige Entlastung soll zum 1. Oktober greifen und bis Jahresende gelten. Die Steuer wird dabei um 14 Cent je Liter gesenkt. Inklusive der im Gleichklang sinkenden Mehrwertsteuer ergibt sich eine Entlastung von rund 17 Cent je Liter.