Mit einem Pkw in Vollbrand bekam es die Steinacher Feuerwehr am Freitagnachmittag zu tun. Wie Stadtbrandmeister Holger Jacob schildert, war der Fahrer eines Mercedes von Mengersgereuth her kommend nach Steinach unterwegs, als die Kontrollleuchten aufblinkten. „Das Auto hatte auch schon Betriebsflüssigkeiten verloren“, erwies sich im Nachgang. Dem Mann gelang es noch rechtzeitig seinen Wagen auf einem Parkplatz zum Stehen zu bringen. „Gleich nach dem Aussteigen hat es dann zu brennen angefangen.“