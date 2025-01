Steinach: Einladung zur Brunnenreise

Anfang Mai vergangenen Jahres wurde bekanntlich der „Brunnen des Friedens“ als Nachfolger des Schulzenbrunnens vor dem Gebäude 2 der Nordschule nach umfangreichen Instandsetzungsarbeiten durch Mitglieder der Wählergruppe GfS und weitere engagierte Akteure neu in Betrieb genommen. In diesem Zusammenhang kündigte Carolin Mahr damals an, ein Projekt unter dem Motto „Brunnenreise“ in Angriff nehmen zu wollen. Es sollte Bilder, Geschichtliches und Geschichten zu Steinachs Brunnen auf moderne Weise aufbereiten und (nicht nur) den jüngeren Bewohnern der Brunnenstadt präsentieren.