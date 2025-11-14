Insgesamt einhundert Mal hatte die Gruppe Kantholz in Neuhaus am Rennweg zum Sänger- und Musikantenstammtisch eingeladen – immer mit vollem Haus und begeistertem Publikum. Nachdem die „Kanthölzer“ ihre traditionelle Veranstaltungsreihe damit beendet hatten, beschlossen Musikschule, Volkshochschule und Musiker, mit einem neuen, ähnlichen Format in Steinach an den Start zu gehen. Am kommenden Donnerstag, 20. November, ist es nun soweit. Um 19 Uhr beginnt im Vereinshaus „Reich“ der erste „Stammtisch der Sänger und Musikanten“, der hoffentlich vom Publikum ebenso gut und gerne angenommen wird wie sein Vorgänger. Mit dabei sind bei der Premiere der Gesangverein Steinach 1838, das Ensemble 4Klang der Musikschule des Landkreises Sonneberg und die beiden Duos Christine Zitzmann und Roland Brehm sowie Corina Scheler und Jorne Baumann, die ebenfalls von der Musikschule kommen. Für gute Unterhaltung sorgen zudem Emil Sesselmann und Josefine Söllner vom Arbeitskreis Mundart – und natürlich die Gruppe „Kantholz“, die sich schon auf viele Stammgäste und neue Zuhörer freut