Die Firma Gecevo wurde 1904 von Georg Christoph Vogel in Steinach gegründet und entwickelte sich zu einer führenden Herstellfirma von Holzspielwaren und Holzerzeugnissen in ganz Deutschland. Sie beschäftigte in den 1930-er Jahren bis zu 350 Beschäftigten und stellte hochwertiges Holzspielzeug, militärische Spielwaren und auch militärische Erzeugnis her. Sie war damit Nutznießer vom zweiten Weltkrieg. Auch Militärspielwaren wurden in dieser Zeit für den deutschen Hitler-Faschismus in großen Mengen gefertigt.