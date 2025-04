Zwei Anträge der GfS-Fraktion fanden zur vergangenen Sitzung eine Mehrheit im Stadtrat. Bei zwei Enthaltungen votierte das Gremium dafür, die Skulptur „Der nackte Mann“ vom hinteren Rand des Rasens nach vorne zum Eingangsbereich zu holen. Nach rund 30 Jahren würde der Bronzeguss damit zurück an jenen Standort kehren, an dem er zuvor schon ebenfalls über rund 30 Jahre hinweg die Zuschauer grüßte. Der Zwei-Meter-Geselle ist Teil der Geschichte des Stadions, hieß es zur Begründung. Am jetzigen Platz werde er indes kaum wahrgenommen.