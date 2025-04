Mit dem Haushalt zum Kindergartenjahr 2025 niederzukommen, war eine eher schwere Geburt. Mehrere Anläufe brauchte es. Ursprünglich vorgesehen war ein Beschluss schon zur Sitzung am 4. Dezember. Zur Februar-Sitzung startete immerhin die Aussprache zum Tagesordnungspunkt, doch wurde diese abgebrochen und in den nichtöffentlichen Teil geschoben. In öffentlicher Sitzung nun wurde Beschluss gefasst am 3. April. Letztlich schreibt sich das Zahlenbild der vergangenen Jahre fort. Der Haushalt für die von der Awo betriebene „Villa Sonnenschein“ legt im Volumen zu (siehe auch unten stehende Tabelle), derweil sind umgekehrt tendenziell immer weniger Kinder zu umsorgen sind in der Einrichtung.