Ersten Informationen zufolge kam ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in einer Nebenstraße von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach eine Hecke und stürzte etwa zehn Meter einen steilen Abhang hinunter. Der Pkw kam seitlich auf dem Dach liegend an einem Gartenhaus zum Stillstand. Die beiden 36-jährigen Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und konnten sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.



Die Feuerwehr Steinach war mit einem herausfordernden Rettungseinsatz konfrontiert. In dem steilen Gelände mussten die Einsatzkräfte die Verletzten mithilfe einer Schleifkorbtrage aus dem Fahrzeug befreien. Aufgrund der Lage des Fahrzeugs war es notwendig, den Pkw während der Rettung umzukippen, um an die Verletzten zu gelangen.



Der Rettungshubschrauber „Christoph Thüringen“ landete zur Unterstützung auf dem Marktplatz in Steinach. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bad Berka geflogen, während die Frau ins Klinikum Coburg transportiert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.