An den Straßenverhältnissen scheiterte am Montagnachmittag ein 25-Jähriger zwischen Sonneberg und Steinach. Derweil es für den Fahrer bei leichten Verletzungen blieb, mussten andere Verkehrsteilnehmer im Zuge der Aufräumarbeiten lange Umwege aus und in die Rennsteigregion in Kauf nehmen. Am frühen Abend war die Landesstraße schließlich wieder frei.