Das war doch einmal eine schöne Überraschung. Üblicherweise ist so ein Steinacher Neujahrsempfang ausgelegt vorrangig aufs gesellige Beisammensein. Rückschau und Ausblick gehören dazu, klar. Derlei fiel in den Reden von Ulrich Kurtz in der Vergangenheit meist etwas umfänglicher aus, während sein Nachfolger im Rathaus-Chefsessel Udo Bätz dazu überging, das globale und lokale Geschehen knapper zu fassen. Doch im einen wie im anderen Fall – und im Gegensatz zu vergleichbaren Anlässen andernorts – war in Steinach eher selten eine gesonderte Ehrenamts-Ehrung mit dem Termin im „Reich“ verknüpft.