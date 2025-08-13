An diesem Wochenende steht die Brunnenstadt wieder ganz im Zeichen der alljährlichen Kirchweih. Doch in diesem Jahr gibt es gleich zwei besondere Jubiläen, die sich thematisch einfügen: Zum einen jährt sich die Verleihung des Marktrechts an den Ort heuer zum 225. Mal, zum anderen liegt die Weihe der ersten Kirche in Steinach inzwischen 320 Jahre zurück. Nun macht Lokalhistoriker Karl Heinz Luthardt darauf aufmerksam.