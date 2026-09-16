Mehr als 7000 ungewöhnliche Orte öffneten ihre Türen, hieß es am Sonntagabend in den Nachrichten zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals. In Steinach war auch diesmal das Deutsche Schiefermuseum mit von der Partie, zu dem an diesem Tag nicht nur kostenloser Eintritt gewährt wurde. Die Veranstaltung im Schlosshof war gleichzeitig eine Feier zum 30-jährigen Bestehen der musealen Einrichtung. Den Jahrestag nahm Karl Heinz Luthardt vom Museumsverein Schieferbergbau zum Anlass für einen Rückblick auf Entstehung und Entwicklung des Museums.