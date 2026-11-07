Wenn’s Anfang September noch die Hoffnung war, Steinach könnte zum Ende des Jahrzehnts die Phase der pflichtigen Haushaltskonsolidierung hinter sich bringen, so hat sich diese im Fortgang des Herbstes zerschlagen. Der Wind wird zwei Jahre länger, als ursprünglich gedacht, durch die Stadtkasse pfeifen. Neuerlich hatte der Stadtrat somit zur Sitzung am 5. November über ein Sicherungskonzept Beschluss zu fassen – ergänzt um die Jahre 2030 und 2031.