Am Sonntag steigt die Spitzenbegegnung zwischen Neuhaus-Schierschnitz und Goßmannsrod. Die Isolator-Elf (48 Punkte) trifft als Tabellenzweiter und Gastgeber auf den Primus aus Goßmannsrod (51). Die Gastgeber könnten mit einem Sieg aufgrund der besseren Tordifferenz am Tabellenführer vorbeiziehen, blieben aber bei einem Sieg der Gäste weiter ein Jäger. Die Mannschaft von Trainer Marcel Frischmann würde dann den Vorsprung auf Neuhaus-Schierschnitz verdoppeln und weiterhin mindestens vier Punkte Vorsprung vor dem Tabellendritten Haina – ein Sieg in Sachsenbrunn vorausgesetzt – haben. Wir haben die beiden Trainer, Andrea Ehnes (Neuhaus-Schierschnitz) und Marcel Frischmann (Goßmannsrod), gesprochen.