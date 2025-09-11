Steigender Meeresspiegel Wie Wissenschaftler den Küstenschutz voranbringen wollen

Anstieg des Meeresspiegels ist nicht aufzuhalten

Derzeit steige der Meeresspiegel um vier bis fünf Millimeter pro Jahr, dies beschleunige sich aber, betonte Schlurmann. Bis zum Ende des Jahrhunderts sei ein Anstieg um 1,00 Meter bis 1,10 Meter zu erwarten, im 22. Jahrhundert möglicherweise um 2,00 Meter. Fest stehe: "Der Anstieg ist überhaupt nicht aufzuhalten. Wir können also nur Zeit gewinnen." Er betonte aber: "Wir haben es selbst in der Hand, uns anzupassen."