Na, lag Ihnen beim Lesen der Nachricht über die schlechte Kartoffelernte auch ein Spruch auf der Zunge? Die Ernte fällt auch deshalb schlechter aus, weil die Knollen kleiner sind. Und wie sagt der Volksmund? Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Doch lassen wir die Kalauer mal bei Seite. Eine schlechte Ernte hat gravierende Folgen. Die Preise für Kartoffeln sind teilweise schon deutlich gestiegen. Wieder eine Sache im täglichen Leben, die teurer wird. Als ob es davon nicht schon genug gäbe. Trotzdem ist die Situation bei den Kartoffeln nicht mit der bei Benzin und Diesel vergleichbar.