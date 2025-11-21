Molkereiriesen fusionieren

In der Nahrungsmittelindustrie sieht die Kommission den Wettbewerb ebenfalls schwinden. Als Beispiel wird die geplante Fusion von Arla Foods und der DMK Group genannt. Dadurch würde die größte Molkereigenossenschaft Europas entstehen.

Das Beratergremium hält es für sinnvoll, entschiedener gegen Machtmissbrauch vorzugehen. Die zunehmende Marktkonzentration mache eine effektivere Aufsicht nötig. Duso fordert zudem bessere Bedingungen für die Landwirtschaft. Bürokratie müsse abgebaut werden. Kriterien für Agrarsubventionen sollten sich stärker an Produktivität, Innovation und Nachhaltigkeit ausrichten.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband forderte die Bundesregierung auf, für mehr Transparenz bei den Lebensmittelpreisen zu sorgen. "Verbraucher müssen darauf vertrauen können, dass sich die Preise entlang der Wertschöpfungskette – vom Bauern bis zum Supermarkt – fair bilden", sagte Vorständin Ramona Pop. Es sei deshalb nötig, eine Preisbeobachtungsstelle einzurichten - nach dem Vorbild von Ländern wie Frankreich und Spanien.