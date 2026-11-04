Steigende Kosten: Industriemetalle verteuern sich stark

Zurückzuführen war das demnach vor allem auf höhere Preise für Kupfer (+44,2 Prozent) und Aluminium (+23,3 Prozent). Bei Aluminium spielt laut vbw der Irankrieg eine Rolle, weil wichtige Produzenten im Golfraum sitzen. Bei Kupfer - für Elektrokabel und elektronische Bauteile wichtig - liegt es demnach vor allem an wachsendem Bedarf elektrischer Ausrüstungen, zu dem Elektroautos ebenso beitragen wie der Bau von Rechenzentren. Um ein Vielfaches verteuert haben sich mehrere Metalle, die für elektronische Bauteile und Batterien wichtig sind, darunter Wolfram.