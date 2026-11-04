Steigende Kosten: Industriemetalle verteuern sich stark

München (dpa/lby) - Irankrieg und chinesische Exportbeschränkungen treiben die Kosten der heimischen Industrie weiter in die Höhe: Kupfer, Aluminium und andere Industriemetalle waren nach Berechnungen der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft im dritten Quartal ein knappes Drittel teurer als ein Jahr zuvor, auch wenn die Preise im Sommer zwischenzeitlich noch höher waren. "In der ohnehin schon angespannten Wirtschaftslage sind steigende Rohstoffpreise eine zusätzliche massive Belastung für die Betriebe im Freistaat", sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.