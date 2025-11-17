Bei diesen Zahlen kann einem nur schwindelig werden. Fast 3000 Euro Zuzahlungen müssen Pflegebedürftige mittlerweile für einen Platz in einem Pflegeheim bezahlen. Monatlich. Ja, seit der letzten Pflegereform steigt die Unterstützung im zweiten und im dritten Jahr, trotzdem ist absehbar, dass die meisten alten Menschen sich einen Platz in einem Pflegeheim von ihrer Rente nicht dauerhaft werden leisten können. Natürlich ist die Pflege im Heim in den meisten Fällen nur der letzte Ausweg. Sie wird dann genutzt, wenn Angehörige an ihre Grenzen kommen und die Betreuung ihrer Eltern oder Großeltern nicht mehr stemmen können.